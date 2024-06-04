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Философ Дугин: запрет Риттеру вылететь в РФ является диктатурой глобалистов

Философ Дугин: запрет Риттеру вылететь в РФ является диктатурой глобалистов

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что экс-разведчика США Скотта Риттера не выпустили в Россию, сняв с самолета и изъяв паспорт.

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