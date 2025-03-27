Ефимов: около семи тысяч школьных и дошкольных мест появится на северо-западе Москвы

Порядка 14 образовательных объектов появится на северо-западе Москвы. Они будут построены за счет бюджетных и внебюджетных средств, что поможет создать около семи тысяч мест для школьников и дошкольников, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.