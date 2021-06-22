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Россия замыкает Европейское газовое кольцо

Россия замыкает Европейское газовое кольцо

С «Северным потоком-2» мы разобрались в предыдущем тексте (зайдите, кто не читал, бальзам на душу я вам гарантирую!).

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Владимр Семкин
У автора такая забгта об иностранцах, лучше бы заботился о наших гражданах, а то что газпром будет в шоколаде так нам от этого что копейки а олигархам зато богатсва с нкдвижимостью на Западе.
Анфиса Иванова
Непонятен источник статьи и кто автор. Статья понравилась.
Борис Осипов
+++++++++++++
Алексей
А у нас то как с запасами, да пустотами под выработками? Нам то лет через 50 самим то что останется и не будет ли нас трясти как Нидерланды?
Юрий Волков
Ну если часть России утонет, это некритично, не Москва же.

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