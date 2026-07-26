На границе Харьковской и Полтавской областей уничтожены все АЗС (ВИДЕО)

На границе Харьковской и Полтавской областей уничтожены все АЗС. В результате ударов Армии России по топливным объектам врага на участке между Харьковской и Полтавской областями были выведены из строя все автозаправочные станции.
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