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Русская весна

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На границе Харьковской и Полтавской областей уничтожены все АЗС (ВИДЕО)

На границе Харьковской и Полтавской областей уничтожены все АЗС (ВИДЕО)

На границе Харьковской и Полтавской областей уничтожены все АЗС. В результате ударов Армии России по топливным объектам врага на участке между Харьковской и Полтавской областями были выведены из строя все автозаправочные станции.

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