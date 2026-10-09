"Мечты должны сбываться": Наталья Подольская - о дуэте с блогером из Барнаула

Теперь жительница краевой столицы хочет подружиться со звездой Выступить на одной сцене со своим кумиром мечтают многие.
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