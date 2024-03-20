Steak Lovers
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Steak Lovers

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Суп из фарша за 30 минут. Вкуснее солянки, а делать во много раз проще

Суп из фарша за 30 минут. Вкуснее солянки, а делать во много раз проще

Особый суп из фарша идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и палитру разнообразных вкусов. Сочетание капусты, лука, моркови, фарша и специй создает богатый и насыщенный аромат, который обязательно порадует вас и ваших близких.

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Комментарии
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А
Алексей
Опять вранье про 30 минут!!!Когда врать перестанете?Забанить навечно!!!
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19 час.

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