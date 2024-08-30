В "Островке" назвали 10 городов с ценой ночи в отеле от 3 тыс. рублей в сентябре

Число бронирований россиянами отелей внутри страны на сентябрь 2024 года выросло на 20% к 2023-му. Дешевле всего в начале осени остановиться в Судаке - средняя стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии