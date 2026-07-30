Под удар в ночь на 30 июля попали объекты противника во Львове, Виннице, Ровно В ночь на 30 июля по объектам на территории Украины был нанесён комбинированны.
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Под удар в ночь на 30 июля попали объекты противника во Львове, Виннице, Ровно В ночь на 30 июля по объектам на территории Украины был нанесён комбинированны.
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