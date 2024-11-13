100 миллионов галактик бросают вызов общей теории относительности: несовместимость в 3 сигма

Учёные из Университета Женевы (UNIGE) и Университета Пола Сабатье, используя данные Dark Energy Survey, предложили новые идеи о расширении Вселенной и её ускорении, которое остаётся одной из величайших научных загадок.
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