Какое вещество может превратить человека в преступника: открытие учёных

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Джорджа Вашингтона, продемонстрировало, что воздействие некоторых веществ на детей связано с повышенным риском развития у них в будущем преступного поведения.
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