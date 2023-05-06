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НН
Надежда Никитина
Извинился он, маленькая фашисткая гнида. Если не посадить будет делать что то и похуже. Закрыть и точка.
Подросток из ЛНР ...
ИИ
Иван Иванов
извиняться должен лет пять на стройках за полярным кругом....
Подросток из ЛНР ...
ВД
Вовладар Даров
Твареныш
Подросток из ЛНР ...
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Байден оговорился
.
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