ИЗВЕСТИЯ iz

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  • Надежда Никитина
    Извинился он, маленькая фашисткая гнида. Если не посадить будет делать что то и похуже. Закрыть и точка.Подросток из ЛНР ...
  • Иван Иванов
    извиняться должен лет пять на стройках за полярным кругом....Подросток из ЛНР ...
  • Вовладар Даров
    ТваренышПодросток из ЛНР ...

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