БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Шумакова
    В то время и там, где Вы были, таких отморозков не было и быть не могло. Таких "людей" стали завозить позже.ЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...
  • Анжелика Королева
    Прошли те времена, поэтому на проблему надо смотреть прямо, а не с оглядкой, что когда-то где-то было иначе. Теперь э...ЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...
  • Наталия Шумакова
    ПовезлоЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...

Американский пилот: Истребительный полк Су-57 легко сметет киевскую ПВО

Американский пилот: Истребительный полк Су-57 легко сметет киевскую ПВО

ЦИПсО может лишь подпитывать слухи о скорых поставках устаревших F-16 Константин Ольшанский На фото: российские истребители пятого поколения Су-57 (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) «Бойцы невидимого фронта» из ЦИПсО в воздушных боях действуют куда эффективнее, чем украинская авиация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх