ЦИПсО может лишь подпитывать слухи о скорых поставках устаревших F-16 Константин Ольшанский На фото: российские истребители пятого поколения Су-57 (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) «Бойцы невидимого фронта» из ЦИПсО в воздушных боях действуют куда эффективнее, чем украинская авиация.