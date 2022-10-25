Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в плагиате

Рэпер считает идею фильма «Джанго освобожденный» своей. «Джанго освобожденный», реж. Квентин Тарантино Кадр из фильмаКанье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл идею клипа рэпера «Gold Digger» с Джейми Фоксом для съемок «Джанго освобожденного».
Рэпер считает идею фильма «Джанго освобожденный» своей. «Джанго освобожденный», реж. Квентин Тарантино Кадр из фильмаКанье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл идею клипа рэпера «Gold Digger» с Джейми Фоксом для съемок «Джанго освобожденного».
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