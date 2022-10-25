Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в плагиате

Рэпер считает идею фильма «Джанго освобожденный» своей. «Джанго освобожденный», реж. Квентин Тарантино Кадр из фильмаКанье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл идею клипа рэпера «Gold Digger» с Джейми Фоксом для съемок «Джанго освобожденного».