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Царьград

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Священник раскрыл правила молитвы за чужие грехи

Священник раскрыл правила молитвы за чужие грехи

6 августа верующие чтут память благоверных князей Бориса и Глеба — первых русских святых. Как рассказали в церковных источниках, народное почитание братьев сложилось ещё до их официальной канонизации благодаря свидетельствам об исцелениях.

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