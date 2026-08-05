Священник раскрыл правила молитвы за чужие грехи

6 августа верующие чтут память благоверных князей Бориса и Глеба — первых русских святых. Как рассказали в церковных источниках, народное почитание братьев сложилось ещё до их официальной канонизации благодаря свидетельствам об исцелениях.
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