Взрослые дети обязаны помогать?

5МИНУТКАДети и семьяВзрослые дети обязаны помогать? — …А мы пол-субботы провозились с соседкой-бабушкой, — поделилась в переписке знакомая из моего родного городка в Сибири.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикОтвет в предпоследнем абзаце и последнем предложении...Нина Полевая (Бойко)У нас с мамой были замечательные отношения, каждый день созванивались, каждые выходные встречались, друг друга понимали. Много лет назад, когда сыну было 9-10 лет, решили сдать мою квартиру и жить вместе. Каждый привык жить по своим правилам. Сначала все было хорошо, постепенно начались маленькие стычки и недовольства. В конце концов, через 7-8 месяцев, мы с сыном решили вернуться домой. Было столько слез и причитаний со стороны мамы. Но потом снова все наладилось и снова стали хорошо общаться, живя отдельно.)))Наталья ВодяхинаВсё время удивляюсь таким дочерям. Ведь это ее МАМА. Она дала ей Жизнь, родила, выходила, воспитала. Отдавала ей все самое лучшее. А зачем она столько детей родила, если жильё не подходит. Она чем думала головой или местом ниже. В этой жизни за всё надо платить и придёт время ей также отплатят дети.ЛилияУ всех по разному жизнь складывается и бывает, что дети за границей живут, а в России нет больше родственников, проблемы эти решаемы. Обратиться в районный ЦСО и нанять социального работника. На это хватит денег и у самой "бедной бабушки". Про цены за обслуживание даже писать не хочу (на сайте учреждения можно найти), они просто смешные для нашего времени. Будет и присмотр и помощь. И для дочери переводить деньги ежемесячно за оплату услуг не составило бы труда. И соцработник бы тут же и дочери сообщала об изменениях здоровья матери, а не раз в месяц. Поражаюсь я таким детям, ну не можешь лично матери помочь, тогда организуй ей помощь социального обслуживания.Комментировать
Свежие комментарии