Запад становится всё агрессивнее и агрессивнее. Об этом прямо заявил глава Минобороны Андрей Белоусов среди военных России и Белоруссии.
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- Сергей Кургинян: ...
- Анна Шафран: В бл...
- Анна Шафран: В бл...
пора клещевинку из анбаров доставать
Министр обороны описал ситуацию на западных границах России, милитаризацию еврпйких стран и накопление на наших границах "нескольких бригад". И что, там полагают будет какое-то боестолкновение непосредственно с продвижением этих бригад с захватом территории как была провокация ВСУ в Курской области?
Реакция на прямую агрессию со стороны НАТО будет незамедлительной, об этом поняли в США и явно не хотят получить удар по "пунктам принятия решений" - явно потенциал ЯО у США гораздо выше, чем в Европе.
Пусть США сами объясняют своим членм альянса что он - "оборонительный".
Главное-не допустить еще раз раннего утра 22 июня 1941 года и сообщения ТАСС о вероломном нападении фашистов без объявления войны после подписания мирного договора! И не надо жалеть пылящихся на складах тактических ядерных зарядов для превентивного удара по первому эшелону западных злодеев, уже ощерившихся вдоль границы!
Надо готовить нормальную тактику к применению, быстро всех в чувство приведет. Не телами своих бойцов устилать поле боя, а для этого существует ТЯО, а то готовимся опять воевать с Европой как на параде? Сколько можно ходить по граблям и строить из себя миротворцев? В первые эшелоны грузить всю " золотую молодежь" наших правителей и элит, и сразу боеприпасы будут, дроны будут, разведка будет вестись как надо, а не как получиться, и оружие будет то, которое нужно в данный момент, а не то что есть и много чего будет, если ВСЕХ поставить в строй.
Буржуазный мир раздухарился: война становится работой, прибыльным делом. Что хочет понимать белоусов.