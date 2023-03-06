Федеральные ведомства должны перейти на единую систему коммуникаций к 1 мая

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) перейти на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС), передает пресс-служба правительства.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) перейти на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС), передает пресс-служба правительства.
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