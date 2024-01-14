Власти Китая осудили решение Японии поздравить Лай Циндэ с победой на выборах главы Тайваня

Фото: Wikimedia Commons Руководство Китайской Народной Республики официально осудили Японию за то, что Токио направил поздравление политику Лай Циндэ с победой на выборах главы самопровозглашённого Тайваня.
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