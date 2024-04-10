Гартнер поздравил Овечкина, побившего его рекорд в НХЛ

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Гартнер поздравил Александра Овечкина, который побил его рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 30 и более голами.