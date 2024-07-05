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Царьград

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В России выросло количество людей, имеющих сбережения

В России выросло количество людей, имеющих сбережения

Накоплениями располагают уже 55 % жителей страны.В 2024 году число русских, склонных к накоплению средств, значительно возросло.

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