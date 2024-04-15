Петрозаводчане борются за свое право безопасного передвижения

Жители микрорайона «Рыбка» устали жить в отсутствии тротуаров и пешеходного перехода к торговым точкам Для того чтобы жить в некоторых микрорайонах Петрозаводска, нужно обладать терпением, смелостью и сноровкой.
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