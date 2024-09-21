Microsoft наконец-то запустила приложение для удаленного доступа к Windows с iPhone, Mac и Android

Microsoft после года тестирования в бета-режиме запустила программу удаленного доступа Windows App для всех основных платформ — macOS, iOS, iPadOS, веб-браузеров, устройств на базе Android и для компьютеров с Windows.
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