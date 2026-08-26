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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Максименко: «Многие сравнивают с Ибрагимовичем из-за внешности. Но стиль прически не от него, просто так нравится»

Вингер « Родины » Артема Максименко рассказал, что из-за прически его сравнивают с экс-форвардом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

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