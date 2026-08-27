SpaceX показала Starship V4 — гигантская ракета заметно вытянулась

Четвёртое поколение Starship должно быть на 10–20% длиннее текущей версии В официальном ролике SpaceX, посвященном новому космодрому в Луизиане, появились первые рендеры будущих кораблей Starship нового, четвертого поколения.
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