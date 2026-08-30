The Depressing Reason Why Gibbs Never Locks His Front Door On NCIS

It's not because the onetime hero of CBS' long-running procedural trusts his neighbors and lives in a uniquely low-crime neighborhood.
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