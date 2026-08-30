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The Depressing Reason Why Gibbs Never Locks His Front Door On NCIS

The Depressing Reason Why Gibbs Never Locks His Front Door On NCIS

It's not because the onetime hero of CBS' long-running procedural trusts his neighbors and lives in a uniquely low-crime neighborhood.

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