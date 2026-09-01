Путин: ШОС должна сделать всё для исключения практики провоцирования конфликтов

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны сделать всё для того, чтобы из мировой практики были полностью исключены любые провоцирования вооруженных конфликтов.
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