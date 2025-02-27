Некоторым пенсионерам выплатят в марте пенсию меньшего размера

В марте некоторые категории россиян получат меньшие по сравнению с февралем пенсионные выплаты. Это связано с индексацией пенсий, которая прошла в начале года, в разговоре с "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.