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Некоторым пенсионерам выплатят в марте пенсию меньшего размера

Некоторым пенсионерам выплатят в марте пенсию меньшего размера

В марте некоторые категории россиян получат меньшие по сравнению с февралем пенсионные выплаты. Это связано с индексацией пенсий, которая прошла в начале года, в разговоре с "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

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