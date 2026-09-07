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Тульские новости

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Фотограф Гарбузов показал вечерний Дом купца Кучина в Туле

Фотограф Гарбузов показал вечерний Дом купца Кучина в Туле

Здание, построенное в 1685–1686 годах, после пожара 1834 года было восстановлено и получило новое декоративное оформление.

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