Look: Rosanne Cash cancels shows due to medical emergency

Singer-songwriter Rosanne Cash has canceled three upcoming shows due to an "unexpected medical emergency," her management team announced Monday.
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