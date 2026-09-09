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Татар-информ

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Рособрнадзор опроверг сообщения об утвержденных изменениях в ЕГЭ по русскому

Рособрнадзор опроверг сообщения об утвержденных изменениях в ЕГЭ по русскому

Распространяющаяся в интернете информация об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку не отражает окончательную структуру экзамена.

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