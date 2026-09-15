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Дора расплакалась на сцене после жесткой критики Дробыша в "Битве поколений"

Дора расплакалась на сцене после жесткой критики Дробыша в "Битве поколений"

Константин Золин/ФК "Зенит"/ТАСС Певицы МакSим и Дора стали участницами нового выпуска пятого сезона шоу "Битва поколений: Новый вызов", который выйдет на "МУЗ-ТВ" 19 сентября.

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