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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиссон сделал 16 сэйвов за два матча с «ПСЖ» – больше всех в плей-офф ЛЧ с сезона-2016/17 (Нойер против «Реала»)

«ПСЖ» прошел «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1 по сумме двух встреч, 4:1 по пенальти).  Голкипер англичан Алиссон сделал 16 сэйвов (за исключением серии пенальти) в обоих матчах.

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