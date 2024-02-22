Медведчуку продолжили угрожать расправой за выступления против Зеленского

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал в интервью РИА «Новости», что ему до сих пор угрожают расправой за выступления против режима Владимира Зеленского.
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