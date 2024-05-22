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Петербургский дневник

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Мария Захарова пошутила, что беспокоится за состояние главы МИД ФРГ Бербок

Западные страны ответственны за продолжение боевых действий на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила напомнить Берлину о том, какие государства несут ответственность за продолжение боевых действий на Украине, а также обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

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