Западные страны ответственны за продолжение боевых действий на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила напомнить Берлину о том, какие государства несут ответственность за продолжение боевых действий на Украине, а также обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
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