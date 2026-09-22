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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энджел Риз (18 очков, 10 подборов) и Джордин Кэнада (19 очков, 9 передач) привели «Атланту» к четвертой победе подряд

Форвард Энджел Риз и защитница Джордин Кэнада стали самыми результативными баскетболистками своей команды в матче против « Нью-Йорка ».

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