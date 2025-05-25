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Медведев выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в честь 100‑летия «Зенита»: «Праздник со слезой на щеке. Не дотянули одно очко до чемпионства»

Председатель правления клуба сделал выстрел из пушки в Петропавловской крепости. 25 мая «Зенит» отмечает 100 лет со дня основания клуба.

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