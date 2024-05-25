Свекровь со своими внучками от дочки взяла путевки на море на те же дни, что и семья сына: «Едем вместе!»— …Если бы ребенок не проговорился, мы с мужем так и жили бы в неведении, что свекровь со своими внучками от дочки, оказывается, едут отдыхать с нами! – с возмущением рассказывает тридцатичетырехлетняя Валерия.