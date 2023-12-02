Мирошник: Россия и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными

Российская Федерация и Украина продолжают контактировать между собой по вопросу обмена пленными. С соответствующим заявлением выступил посол по особым поручениям отечественного министерства иностранных дел Родион Мирошник.
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