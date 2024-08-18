Трамп высмеял план Харрис о запрете взвинчивания цен, напомнив о судьбе СССР

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп высмеял намерение своей соперницы Камалы Харрис в случае победы на выборах принять федеральный запрет на чрезмерное повышение цен на продукты, назвав это "планом Мадуро" и "старого Советского Союза".
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