Китайский ракетоплан атакует почти из космоса – это вполне реально 26 декабря 2024 года Китай удивил мир, подняв в воздух не один, а два новых прототипа истребителей, воплощающих его видение воздушных систем нового поколения: Chengdu J-36 и Shenyang J-XX/J-50.