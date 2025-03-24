Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Китайский ракетоплан атакует почти из космоса – это вполне реально

Китайский ракетоплан атакует почти из космоса – это вполне реально

Китайский ракетоплан атакует почти из космоса – это вполне реально 26 декабря 2024 года Китай удивил мир, подняв в воздух не один, а два новых прототипа истребителей, воплощающих его видение воздушных систем нового поколения: Chengdu J-36 и Shenyang J-XX/J-50.

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