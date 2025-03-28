Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +19°, дождь• Севастополь: +17°, пасмурно• Ялта: +18°, пасмурно• Алушта: +16°, пасмурно• Евпатория: +18°, пасмурно• Саки: +19°, пасмурно• Бахчисарай: +22°, пасмурно• Джанкой: +15°, облачно• Судак: +18°, пасмурно• Феодосия: +15°,.
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