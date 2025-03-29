Ефимов: Москва выделила участок для строительства пищевого производства в Ново-Переделкино

Москва предоставила инвестору участок по льготной ставке один рубль в год для строительства пищевого производства в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.