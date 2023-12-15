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Закон, порядок, государство

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Подразделения БпЛА Новороссийских десантников при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым

Подразделения БпЛА Новороссийских десантников при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым

Профессионально управляя квадрокоптером, его оператор подлетел к целям и осуществил точные сбросы ВОГов по живой силе противника.

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