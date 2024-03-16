"Искандер" снова постучался "в ту дверь". Ликвидированы офицеры. Тела вывезли вертолётами НАТО

Мощный удар по Одессе нанесли ракеты ОТРК "Искандер". Судя по панике, которая развернулась в незалежных чатах, шарахнули наши по скоплению руководителей полиции, по пунктам временной дислокации боевиков нацформирований и по санаторию "Мрия", накрыв большую группу наёмников.
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