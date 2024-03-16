Сила в правде
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Сила в правде

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"Искандер" снова постучался "в ту дверь". Ликвидированы офицеры. Тела вывезли вертолётами НАТО

"Искандер" снова постучался "в ту дверь". Ликвидированы офицеры. Тела вывезли вертолётами НАТО

Мощный удар по Одессе нанесли ракеты ОТРК "Искандер". Судя по панике, которая развернулась в незалежных чатах, шарахнули наши по скоплению руководителей полиции, по пунктам временной дислокации боевиков нацформирований и по санаторию "Мрия", накрыв большую группу наёмников.

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