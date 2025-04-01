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SPLETNIK

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Ксения Собчак встретилась с Владимиром Познером в Гонконге

Ксения Собчак встретилась с Владимиром Познером во время своей недавней поездки в Гонконг. В своём инстаграме* журналистка опубликовала фото с Познером с этой встречи в день его рождения, который он празднует 1 апреля.

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