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Мировое обозрение

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Байден и Трамп разошлись в понимании американской демократии

Байден и Трамп разошлись в понимании американской демократии

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на приеме в штате Мэриленд, организованном для сбора средств на предвыборную кампанию, заявил, что его предшественник Дональд Трамп по многим вопросам согласен с Россией.

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