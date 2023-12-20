Байден и Трамп разошлись в понимании американской демократии

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на приеме в штате Мэриленд, организованном для сбора средств на предвыборную кампанию, заявил, что его предшественник Дональд Трамп по многим вопросам согласен с Россией.
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