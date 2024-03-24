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Рууд об условиях в Майами: «Нет полотенец, нет холодной воды, в раздевалке стоит просто пластиковый стул»

Рууд об условиях в Майами: «Нет полотенец, нет холодной воды, в раздевалке стоит просто пластиковый стул»

Он обратился к судье во время матча с Люкой Ван Ашем. – В трейлере нет полотенец, нет холодной воды, просто стоит пластиковый стул, чтобы переодеться.

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