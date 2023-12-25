Экономист рассказала о возможностях ответа РФ на конфискацию активов

Если Евросоюз (ЕС) придумает способ конфисковать замороженные российские активы для дальнейшей передачи их Украине, России будет сложно ответить на это симметрично, поскольку в данном случае будет создан прецедент противостояния с частным бизнесом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии