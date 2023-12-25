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Экономист рассказала о возможностях ответа РФ на конфискацию активов

Экономист рассказала о возможностях ответа РФ на конфискацию активов

Если Евросоюз (ЕС) придумает способ конфисковать замороженные российские активы для дальнейшей передачи их Украине, России будет сложно ответить на это симметрично, поскольку в данном случае будет создан прецедент противостояния с частным бизнесом.

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