Праздничное бремя: топ-5 наиболее популярных мошенничеств на Новый год

Предложения горящих туров или билетов со скидкой в 70%, пособия и социальные выплаты к Новому году, различные бонусы от банков — все эти виды мошенничества традиционно входят в список наиболее распространенных на новогодних праздниках.
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